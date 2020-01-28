: Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattı

28.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:24

Uzun süredir transferi konuşulan Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter ile sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Eriksen'in bonservisinin alındığı ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. İngiliz basınına göre Inter, Eriksen'in bonservisi için Tottenham'a 20 milyon euro ödeyecek.

İmzanın ardından konuşan Eriksen, "Inter'e geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Heyecanım yüksek ve taraftarların karşısına çıkmayı bekliyorum. Zaten sıcaklıklarını hissetme fırsatım oldu. Beni harika karşıladılar. İngiltere'de iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yeni bir maceraya atılma vakti. Inter harika bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Eriksen, Inter tarihinin 4. Danimarkalı futbolcusu oldu.

Danimarkalı milli oyuncu Christian Eriksen, 2013-2014 sezonundan beri Tottenham forması giyiyordu. Eriksen, Tottenham ile bu sezon 28 resmi maça çıktı. Danimarkalı takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

TOTTENHAM LO CELSO'NUN BONSERVİSİNİ ALDI

Eriksen'i Inter'e gönderen Tottenham, sezon başında Real Betis'ten kiraladığı Giovanni Lo Celso'nun bonservisini aldığını duyurdu.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Lo Celso'nun bonservisinin alındığı ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arjantinli oyuncunun bonservisi için ödenen miktar ise açıklanmadı.

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