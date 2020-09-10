Inter takımda tutmak istedi, Galatasaray için Nainggolan defteri kapandı
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Inter takımda tutmak istedi, Galatasaray için Nainggolan defteri kapandı

Orta sahaya bir transfer daha yapması beklenen Galatasaray'da adaylar arasında gösterilen Nainggolan konusunda sıcak gelişmeler var. Bonservisini elinde bulunduran Inter'in Belçikalı futbolcuyu takımda tutma kararı alınca, Galatasaray için Nainggolan defteri kapanmış oldu.

10.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:58

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.

KARARI YÖNETİM KURULU ALDI

Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler" dedi.

(Sabah)

Inter takımda tutmak istedi, Galatasaray için Nainggolan defteri kapandı
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