Inter, Monaco'nun Yıldızı Keita Balde'yi Resmen Açıkladı

İtalya Serie A ekibi Inter, kiralık olarak Monaco'dan Keita Balde Diao'yu kadrosuna kattı.

Inter, 23 yaşındaki Senegalli futbolcu için 6 milyon euro kiralama ücreti öderken genç yıldızın satın alma opsiyonu 40 milyon euro olarak belirlendi.

"İTALYA'DA PATLAMA YAPACAK"

Keita Balde'nin menajeri Roberto Calenda, transferin ardından "Monaco'ya izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Balde henüz 23 yaşında ve İtalya'da patlayacak düzeyde." sözlerini kullandı.

Sol kanat ve forvette oynayabilen Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon başı 30 milyon euroya Lazio'dan Monaco'ya transfer olmuştu. Balde, geçtiğimiz sezon Monaco'da 33 maça çıkarken 8 gol ve 11 asist üretmişti.