FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Inter Miami - Porto" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlafutbolseverlerle buluşuyor. Peki, Inter Miami hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Inter Miami hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

INTER MİAMİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?