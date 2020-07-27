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Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin taraftarları, Florida mağazalarında satışa sunulan 9 numaralı Falcao formalarını giyerek takımın antrenman yaptığı tesislerin önüne geldi.

27.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:10

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki golcüye ilgisi olduğu belirtilen Inter Miami'de taraftarlar Falcao için adeta seferberlik ilan etti.

Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami taraftarları formalarının arkasına Falcao yazdırmaya başlarken bazı mağazalarda da formaları satılmaya başladı.

Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi

FORMALARLA TESİSLERİN ÖNÜNE GELDİLER

Öte yandan bazı satış noktalarından forma alarak arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, takımın antrenman yaptığı tesislere gelerek yıldız futbolcunun transfer edilmesi için tezahüratlar da yaptı. Taraftarların bu çağrısı, Amerika'da haber oldu.

Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi

Sarı-kırmızılılarla iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, geride kalan sezonda 22 maçta forma şansı bulurken fileleri 11 kez havalandırmıştı.

Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Haber Yorumları (6)
MEMET33: İNANMAYIN ARKADAŞLAR BİZDE AYNI SALAKLIĞI YAPMIŞTIK.
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VRL 66: Transfer Edilmyen başka bir Kulüple Sözleşmesi olan Futbolcunun Adını kullanamaz çünkü Telif hakları var !!! Ya Bu Transfer oldu bitte ve Sesini çıkaran yok. Ya da İnter Miami Suç işliyor !!!
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VATANDAŞ: Ama ne muhteşemdi:))
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