Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin taraftarları, Florida mağazalarında satışa sunulan 9 numaralı Falcao formalarını giyerek takımın antrenman yaptığı tesislerin önüne geldi.

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki golcüye ilgisi olduğu belirtilen Inter Miami'de taraftarlar Falcao için adeta seferberlik ilan etti.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami taraftarları formalarının arkasına Falcao yazdırmaya başlarken bazı mağazalarda da formaları satılmaya başladı.

FORMALARLA TESİSLERİN ÖNÜNE GELDİLER

Öte yandan bazı satış noktalarından forma alarak arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, takımın antrenman yaptığı tesislere gelerek yıldız futbolcunun transfer edilmesi için tezahüratlar da yaptı. Taraftarların bu çağrısı, Amerika'da haber oldu.

Sarı-kırmızılılarla iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, geride kalan sezonda 22 maçta forma şansı bulurken fileleri 11 kez havalandırmıştı.