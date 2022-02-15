Inter - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı hangi platformda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Yarın 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki Inter - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

INTER - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani yarın saat 23:00 'da başlayacaktır.

INTER - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

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