Inter - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı hangi platformda?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın 2. tur karşılaşmalarının diğer maçları oynanacak. Yarınki maçlardan birisi de Inter - Liverpool maçı oldu. Peki Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Yarın 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki Inter - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani yarın saat 23:00 'da başlayacaktır.
Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
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