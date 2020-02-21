Inter'in Premier Lig Transferleri

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20

Antonio Conte'nin takımın başına geçmesiyle Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Inter, 2019-20 sezonunda Conte'nin de iki sezon çalıştığı Premier Lig'den birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Manchester United'dan Alexis Sanchez, Romelu Lukaku ve Ashley Young'ı kadrosuna katan Conte'nin Inter'i, aynı zamanda Tottenham'dan Christian Eriksen ve Chelsea'den Victor Moses'ı da siyah-mavili renklere bağladı.