Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
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Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı

Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A'da 91 puanla sezonu şampiyon tamamlayan Inter'de yönetim, teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm kulüp Antonio'ya, 19'uncu Scudetto'yu kazanmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışması için teşekkür eder. Antonio Conte, kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadelerine yer verildi.Antonio Conte yönetimindeki Inter, 2009-2010 sezonunun ardından şampiyon olma başarısı göstermişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
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