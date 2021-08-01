Inter, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulundu

Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı eldiveni için İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 10.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu miktarı az bulan Fenerbahçe, Çizme ekibine yeni bir teklif yapmalarını talep etti.