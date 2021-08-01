Inter, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulundu
Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı eldiveni için İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 10.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu miktarı az bulan Fenerbahçe, Çizme ekibine yeni bir teklif yapmalarını talep etti.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gideceklerin de kimler olacağı büyük merak konusu. Geçen sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına giren Altay Bayındır için İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU
Takvim'in haberine göre; Inter, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler bu teklifi az bulurken, İtalyan ekibinden yeni teklif yapmalarını talep etti.