insanın evrimi yeni mi başlıyor?

Teknoloji tutkunu bir baba ve Microsoft Türkiye CTO'su olan Onur Koç'un konuyla ilgilenenler için kaleme aldığı "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka" bu yeni teknoloji hakkında cevabı aranılan tüm soruları yanıtlamayı amaçlıyor.

insanın evrimi yeni mi başlıyor?

Teknoloji tutkunu bir baba ve Microsoft Türkiye CTO'su olan Onur Koç'un konuyla ilgilenenler için kaleme aldığı "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka" bu yeni teknoloji hakkında cevabı aranılan tüm soruları yanıtlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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