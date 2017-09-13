İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Zirvesi İçin İmzalar Atıldı

Bölgenin en büyük İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nin hazırlıkları devam ediyor. Zirve için Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nin 7'incisi bu yıl 26 Ekim 2017'de Mersinde düzenlenecek. İlk gün gerçekleşecek panellerde "İnsan kaynakları nereye gidiyor?", "Bölgemizde, dünyada bu alanda neler oluyor?" sorularına yanıt aranacak.



İkinci gün ise Sultaşa Otel'de liderlerden oluşan 30 kişilik dar bir gruba yarım günlük eğitim verilecek. Zirvenin çalıştayının ise 20 Eylül Çarşamba günü Hilton Otel'de yapılması planlanıyor. Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Serkan Özada ve Dernek Üyeleri MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'u ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2010 yılından bu yana iş ve kariyer fuarı düzenlediklerini anlatan Özada, "İnsan kaynakları zirvelerine ise 2013 yılında başladık. O yıllarda henüz sosyal bir statümüz yoktu. Girişim grubu olarak çalışıyorduk ve MTSO ile İŞKUR desteğini alarak zirve düzenliyorduk. Bugün ise yine sizlerin sayesinde bölgenin en büyük zirvesini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



MTSO'nun verdiği desteğin diğer tüm kurumları harekete geçirdiğini ve büyük organizasyonlara imza atıldığını vurgulayan Özada, çalışmaların Adana'ya da örnek olduğunu ve orada da insan kaynakları zirvesi düzenlenmeye başladığını söyledi. Yine MTSO desteği ile İŞKUR müdürlerini, üst düzey yöneticileri getirerek Türkiye'de bir ilke imza atıp işveren danışmanlığı etkinliği yaptıklarını hatırlatan Özada, "Birlikte bu alanda Mersin'i markalaştıracak önemli çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.



Yeni zirvenin hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Özada, hedef kitlelerinin özel sektör temsilcileri olduğunu söyledi. İki önemli hedefleri olduğunu kaydeden Özada, "Bunlardan ilki İŞKUR, KOSGEB, SGK tarafından sağlanan, personel maliyetlerini düşürecek programları üyelerimize duyurmak. İkinci amacımız ise firmaların kurumsal yapısını güçlendirip markalaşma yolundaki sorunlarını çözüp kentimizin markalaşmasına katkı sağlamak" diye konuştu.



MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Serkan Özada ve ekibini kutlayarak, iş dünyasına destek adına yapılan her türlü çalışmanın arkasında olduğunu, bundan sonrasında da şahsi olarak desteklerini sürdüreceğini vurguladı. Bu tür etkinliklerde ikinci nesil sanayicilerin eğitimine de yer ayırmaları tavsiyesinde bulunan Aşut, "2. kuşak sanayicileri de liderler grubu içinde değerlendirebilirsiniz. Bu insanlar geleceğin yöneticileri olacak ve şimdiden eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum" dedi. - MERSİN