İnşaatçılar ‘Strateji Belgesi’ istiyor
ASO ve DÜNYA gazetesi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Ankara Sanayi Odası Yapı Elemanları İmalat Sanayi Komitesi üyeleri katıldı.
ASO ve DÜNYA gazetesi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Ankara Sanayi Odası Yapı Elemanları İmalat Sanayi Komitesi üyeleri katıldı. İstihdamın 1.5 milyona düştüğünü kaydeden sektör temsilcileri, bu sürecin, vergi ve prim teşviki gibi uygulamalarla aşılabileceğini dile getirdiler.
Kaynak: Dunya.com
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