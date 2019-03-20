"İnşaat sektörü 300 milyar dolarlık büyüklüğe oynuyor"

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "İhracat 100 milyar dolar, yurt dışı müteahhitlik gelirleri 100 milyar dolar, iç piyasada 100 milyar dolar olmak üzere yapı malzemesi endüstrimiz ve inşat sektörümüz 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe oynuyor" dedi.