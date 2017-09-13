İnönü Üniversitesispor'da Yönetimden Ödeme Sözü

Yaşanan parasal krizden dolayı futbolcular tarafından idmanların boykot edildiği İnönü Üniversitesispor'da yönetimin ödemeleri yarın yapacağının sözünü verdiği belirtildi.



Yaz döneminde tüm haklarıyla 1932 Malatyagücü Kulübü tarafından satın alınmasına rağmen isim tescili yapılamadığı için 'İnönü Üniversitesispor' ismiyle lige katılan sarı-siyahlılarda yaşanan parasal sıkıntı krize dönüşmüştü.



Henüz peşinatları ödenmeyen futbolcular ligin başlamasına 1 hafta kala antrenmanları boykot etme kararı alırken, sarı-siyahlı yönetimin ise bunun üzerine ödemeleri perşembe günü yapacağının sözünü verdiği öğrenildi.



Başkanlığını iş adamı Nurettin Uğur'un yaptığı İnönü Üniversitesispor, yeni sezon hazırlıklarına kurduğu iddialı kadro ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştı.



3 gündür antrenman yapmadığı belirtilen futbolcuların, sezon başı belirlenen ücretlerini almadan çalışmalara başlamayacakları öğrenildi. - MALATYA