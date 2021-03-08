İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

08.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:24
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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