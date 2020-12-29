İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta 18 kişi virüse yakalandı
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan testler sonucunda 18 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması Manchester ekibinde 4 kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
MANCHESTER CİTY MAÇI ERTELENDİ
Geçtiğimiz gün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması Manchester ekibinde 4 kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.