İngiltere'nin dev kulüpleri, Vedat Muriç'i yakın takibe aldı
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İngiltere'nin dev kulüpleri, Vedat Muriç'i yakın takibe aldı

20.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:45
İngiltere'nin dev kulüpleri, Vedat Muriç'i yakın takibe aldı

Fenerbahçe'den Lazio'ya 18,5 milyon euro bedelle transfer olan Vedat Muriç, İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü, İngiltere'nin dev kulüplerinin radarında. Manchester United, Tottenham ve Burnley'nin sezon sonunda Vedat'a teklif yapacağı iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç, sarı-lacivertli kulübe 18,5 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili bir transfer iddiası ortaya çıktı.

PREMİER LİG'İN DEVLERİ PEŞİNDE

İtalyan Corriere della Sera'nın haberine göre, Premier Lig ekipleri Lazio'da hayal kırıklığı yaratan Kosovalı golcünün transferiyle ilgileniyor. Premier Lig'in devleri Manchester United ve Tottenham ile birlikte Burnley'nin Vedat Muriqi'nin durumunu yakından takip ettikleri ve sezon sonunda teklif yapmayı planladıkları kaydedildi.

"FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ LİGE UYGUN"

Lazio'ya transferi öncesinde de bu üç takımın Muriqi'yi hedefleri arasında değerlendirdikleri ve oyuncunun fiziksel özellikleri nedeniyle Premier Lig'e uygun görüldüğü vurgulandı. Bu sezon Lazio'da 24 maça çıkan ve 752 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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