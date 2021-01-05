İngiltere'nin Altın Jenerasyonunun Hikayesi
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İngiltere'nin Altın Jenerasyonunun Hikayesi

05.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:17

David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand ve Frank Lampard İngiltere'nin altın jenerasyonunun bir parçasıydı. İngiliz tarihinin en büyük isimlerinin yer aldığı kadro, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında çeyrek finalden öteye gidemedi.

David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand ve Frank Lampard İngiltere'nin altın jenerasyonunun bir parçasıydı. İngiliz tarihinin en büyük isimlerinin yer aldığı kadro, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında çeyrek finalden öteye gidemedi.

İngiltere'nin Altın Jenerasyonunun Hikayesi

Kaynak: Dugout

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