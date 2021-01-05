İngiltere'nin Altın Jenerasyonunun Hikayesi

David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand ve Frank Lampard İngiltere'nin altın jenerasyonunun bir parçasıydı. İngiliz tarihinin en büyük isimlerinin yer aldığı kadro, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında çeyrek finalden öteye gidemedi.