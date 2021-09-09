İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını alan Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı

Fenerbahçe ve Milli Takım'da uzun yıllar forma giyen ve şimdilerde Antalyaspor altyapısında kaleci antrenörlüğü yapan Yaşar Duran, Uğurcan Çakır'a destek çıktı. Duran, "Onu en iyi ben anlarım. Uğurcan'ın gollerde hatası yok. Bu tarz skorlar 30 senede bir olur. Bana 'kova' dediler ama artık umursamıyorum. Uğurcan moralini bozmasın. Birçok maçta katkı sağlayacak" diye konuştu.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Yaşar Duran, Milli Takım'ın 6-1 kaybettiği Hollanda karşılaşmasını değerlendirirken, kaleci Uğurcan Çakır'a destek çıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan Duran, samimi açıklamalar yaptı.

İşte Yaşar Duran'ın açıklamalarından satır başları:

"ARTIK UMURSAMIYORUM"

"Benim de 35 sene önce başıma geldi. İngiltere karşısında kalemde 8 gol görmüştüm. Uğurcan'ı en iyi ben anlarım. O skorun acısını çok çektim. Hatasız yediğim goller de vardı. O zaman bana 'Kova Yaşar' lakabı takıldı. Ben 'kova' lakabını hak etmedim. Kova denilince karşı tarafta bir gülümseme oluyor. Ama kabullendim ve artık umursamıyorum.

"MORALİNİ BOZMASIN"

Uğurcan'ın önünde daha çok maç var. Futbol yaşantısına moralini bozmadan devam etmesi gerekiyor. Bu maç bitti. İlerleyen maçlarda da goller yiyecek. Belki hatalı goller de yiyecek. Bunlar futbolda var ama kurtarışlarıyla birçok maçtan takımının galip gelmesini de sağlayacak."