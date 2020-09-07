İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor
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İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor

İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girmesinin ardından çok sayıda restoran ve perakende mağazası kepenk indirdi.

İngiltere'de salgının etkilerine dayanamayan mağazalar kepenk kapatıyor
07.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:01

İngiltere'de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girmesinin ardından çok sayıda restoran ve perakende mağazası kepenk indirdi.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaralarını sarabilmek için kamu harcamalarını artırsa da zor durumda olan perakende mağazaları teker teker kapanıyor.

Perakende Araştırmaları Merkezi'nin (SRR) verilerine göre, yılın başından 5 Ağustos'a kadar 49 İngiliz perakende şirketi iflas etti. Bu iflaslar sonucu toplam 3 bin 140 mağaza kapandı, 61 bin 230 kişi işini kaybetti.

İngiltere'de karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da mağazalarını yeniden açan şirketlerin büyük çoğunluğu şubelerinin bir kısmını kapatarak küçülmeye gitti.

Özellikle başkent Londra'da salgından korunmak için insanların evlerinden çalışması, kafe, restoran ve perakende mağazalarına olan talebi azaltıyor.

İngiliz perakende sektöründe Debanhams, Monsoon, Quiz, Victoria's Secret, Aldo, Johnsons Shoes, Antler, Oasis, Warehouse, Cath Kidston, Autonomy of Clothing, Lombok, Birghthouse, Laura Ashley, Hawkin's Bazaar, Ashbury Furniture ve Beales gibi çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmiş durumda.

İngiliz hükümetinden restoranlara 522 milyon sterlinlik destek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen ay, restoran ve kafelerin desteklenmesi ve tüketici talebinin artırılması için pazartesi, salı ve çarşamba günleri dışarıda yemek yiyenlerin kişi başı 10 sterline kadar devlet tarafından desteklenmesi yönünde bir program başlatmıştı.

Son verilere göre, "Dışarıda Ye ve Yardım Et" adlı program kapsamında yaklaşık 100 milyon kez yemek yendi. İngiliz hükümeti ise program kapsamında restoranlara 522 milyon sterlinlik destek verdi.

Programın geçen ayın sonunda tamamlanmasıyla bu ayın başında itibaren restoran ve kafelerin nispeten boş olduğu, halkın indirimsiz yemeğe rağbet etmediği dikkati çekti.

Kaynak: AA

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