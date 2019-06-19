İngiltere'de konut fiyatları hız kesti

İngiltere'de konut fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 1,4'lük artış kaydetmesine karşın hız kesti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede konut fiyatları nisanda yüzde 1,4 arttı. İngiltere'de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

Ülkede, son üç yıldır konut fiyatlarındaki artış hızında düzenli bir yavaşlama dikkati çekiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ise nisan ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Londra'da bir önceki ayda da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 daralmıştı.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers Ekonomisti Jamie Durham, özellikle Londra başta olmak üzere İngiltere'de konut fiyatlarının şu anda geçen yaz ki seviyesinden daha düşük olduğunu belirtti.

Durham, "İngiltere'de son verilere göre ortalama bir konutun fiyatı 229 bin sterline düştü. Geçen yılın ağustos ayında bu 232 bin sterlin seviyesindeydi." İfadesini kullandı.

Kaynak: AA