İngiltere'de çılgın sonuç: 8-0...
İngiltere Championship'te son yılların en farklı maç sonuçlarından birine imza atıldı.
15.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:54
İngiltere Championship'te son yılların en farklı maç sonuçlarından birine imza atıldı.
Wigan, sahasında konuk ettiği Hull City'i 8-0 mağlup ederek sansasyonel bir sonuç aldı. Wigan'a farklı galibiyeti getiren golleri Naismith, Moore (2), Dowell (3), Lowe ve Williams kaydetti.
Hull City, böylece tarihinde ikinci kez 8-0 mağlup olmuştu. Hull, daha önce en son 1911 yılında 8 fark yemişti. Wigan ise tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı.
Kaynak: Hürriyet