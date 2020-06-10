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İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak

250 şubesinden 125'ini kapatma kararı alan İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's, 3 bin kişiyi işten çıkaracak.

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
10.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:24

İngiltere'de çok sayıda restoran zincirini bünyesinde bulunduran The Restaurant Group'tan yapılan açıklamada, Frankie and Benny's adlı restoran zincirinin 250 restoranından 125'inin kapısına kilit vurulacağı belirtildi. Frankie and Benny's'de çalışan 3 bin kişinin de işten çıkarılacağı bildirilen açıklamada, Garfunkel ve Chiquito adlı restoran zincirlerinin de önümüzdeki dönemde şube kapatma ve işten çıkarmalardan etkilenebileceği kaydedildi.

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak

15 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TÜM MAĞAZALAR AÇILACAK

İngiliz hükümetinin karantina uygulaması kapsamında, 23 Mart'tan bu yana sadece süpermarket, büfe ve eczaneler açık olurken, 15 Haziran'dan itibaren tüm perakende mağazalarının açılması planlanıyor.

KORONAVİRÜS İNGİLTERE'DE 50 BİNDEN FAZLA CAN ALDI

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu açıklasa da Ulusal İstatistik Kurumu, gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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