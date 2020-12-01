Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek
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Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

01.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:12

242 yıllık İngiliz perakende şirketi Debenhams, alıcı çıkmaması üzerine tasfiye edilecek. Bir dönem 60 ülkede faaliyet gösteren şirketin net borcu 400 milyon sterlini aştı. Debenhams, İngiltere'deki 124 mağazasını kapatacak ve 12 bin kişi işsiz kalacak.

İngiltere merkezli 242 yıllık perakende zinciri Debenhams, nisan ayının ardından ikinci kez konkordatoya düşerek tasfiyenin eşiğine geldi. İngiliz basınında JD Sports'un kurtarma görüşmelerinden çekilmesiyle birlikte 124 Debenhams mağazasının kapanacağı ifade edilirken bu mağazalarda çalışan 12 bin çalışan da işinden olacak.

ŞİRKETİN BORCU 420 MİLYON STERLİNE YÜKSELDİ

Bir dönem 60 ülkede faaliyet gösteren Debenhams, mayıs ayında bu tasfiyeyi önlemek için 6 bin 500 işçi çıkarmıştı. Nisan - ekim döneminde 323 milyon sterlinlik satış yapan Debenhams pandemi öncesinde de zarar ediyordu. Nisan ayında açıklanan verilere göre, iki yıl önceye göre şirketin net borcu 248 milyon sterlinden yaklaşık 420 milyon sterline yükseldi.

Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek

2017 YILINDA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞTİ

Bir dönem Türkiye'de de faaliyet gösteren Debenhams, 2017 yılında ülkemizde iki AVM'de bulunan mağazasını kapatarak faaliyetine son vermişti. Debenhams'ın eski başkanı Ian Charles, çalışanlar için üzgün olduğunu ifade ederken sektörün artık çok daha hızlı ve internet odaklı döndüğüne dikkat çekti.

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Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek
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