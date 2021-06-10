İngiliz medya devinden Türkiye'ye övgü: İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi

Londra merkezli medya devi Reuters'ta yer alan bir makalede, Türkiye'nin SİHA ve İHA'larına övgüler dizildi. Makalede, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline geldiği belirtilirken Ortadoğu'daki ABD ve Batı çıkarları sarsılırken Türkiye'nin Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'da etkisini artırdığı vurgulandı.

Türkiye'nin insansız hava araçları ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Londra merkezli medya devi Reuters'ta yer alan makalede, Türkiye'nin SİHA ve İHA'larla ulaştığı seviye değerlendirildi.

DIŞ POLİTİKAYLA MÜKEMMEL UYUM SAĞLADI

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede, hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar kullanmadığı belirtilirken, insansız hava araçlarının ülkenin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığı belirtildi.

ETKİSİ ARTIYOR

Makalede öne çıkan başlıklar şu şekilde:

ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken Türkiye'nin, Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki etkisi artıyor. Diplomatik, ticari ve askeri etki, Türk silahlarının teknolojisi ve etkisi ile artıyor.

JEOPOLİTİK BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelerde satarak daha büyük İHA pazarında da ana taşıyıcı haline geldi Her anlaşma aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da geliştiriyor.

ERMENİ TANKLARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında, Türk dronları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının merkezinde Türk desteği vardı.