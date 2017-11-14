İngiliz Futbolunun Efsanesi Shearer, Beynini Bağışladı

Halk arasında bunama olarak bilinen ve beyinde oluşan hasardan kaynaklanan demans hastalığının futbol ayağı için Alan Shearer ses getiren bir harekete imza attı.

"DEMANS - FUTBOL BAĞLANTISINI ÇÖZSÜNLER"

İngiliz futbolunun 47 yaşındaki efsane ismi, yaptığı açıklamada "Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" ifadelerini kullandı.

Shearer, BBC'nin geçtiğimiz günlerde demansa yakalanan futbolcularla ilgili bir belgeselinde sunuculuk yapmıştı.