İngiliz Futbolunun Efsanesi Shearer, Beynini Bağışladı
İngiliz futbolunun 47 yaşındaki efsane ismi Alan Shearer, "Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" dedi.
Halk arasında bunama olarak bilinen ve beyinde oluşan hasardan kaynaklanan demans hastalığının futbol ayağı için Alan Shearer ses getiren bir harekete imza attı.
"DEMANS - FUTBOL BAĞLANTISINI ÇÖZSÜNLER"
İngiliz futbolunun 47 yaşındaki efsane ismi, yaptığı açıklamada "Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" ifadelerini kullandı.
Shearer, BBC'nin geçtiğimiz günlerde demansa yakalanan futbolcularla ilgili bir belgeselinde sunuculuk yapmıştı.