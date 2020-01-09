: İngiliz Daily Mail Gazetesi, Arda Turan için kapsamlı bir analiz hazırladı

09.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:25

Medipol Başakşehir ile kiralık anlaşmasını sona erdiren milli futbolcu Arda Turan, İngiliz basınına konu oldu. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Arda Turan'la ilgili kapsamlı bir kariyer analizi hazırladı.

Adam Shergold imzasıyla hazırlanan ve "Kahramanlıktan sıfıra" başlığı atılan analizde, Arda Turan'ın EURO 2008'de gösterdiği performansla adından söz ettirdiğine ve yükselişinin bu sayede başladığına değinildi.

"KARİYERİ GÖKYÜZÜNE İLERLİYORDU"

Bu performansından 3 sene sonra Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu ve burada geçirdiği 4 sezonda kazandığı La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali başarılarının, ona 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın kapılarını açtığı yazılan Arda Turan için "Barcelona'ya transferi, Arda Turan'ın kariyerinin gökyüzüne ilerlediği anlamına geliyordu" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'e kiralandığı sezonun ilk yarısında Barcelona kadrosunda düşünülmemesiyle başlayan kariyer düşüşünün Türkiye'ye transfer olduktan sonra daha da kötüye gittiği belirtilen milli futbolcunun kariyerinin, Sivasspor maçında hakeme saldırıp 16 maç ceza alması ve şarkıcı Berkay Şahin'le yaşadığı kavga olayı sonrası hapse girmekten son anda kurtularak tamamen dibe battığı vurgulandı.

Arda Turan'ın, modern zamanlarda Barcelona'nın en kötü transferlerinden biri olduğu da analizde yer alan bir diğer detay oldu.

"DÜŞÜŞÜ ŞAŞIRTICI OLMADI"

"Arda'nın yaşadığı bu olaylar, hem sezon içinde hem de sezon başlamadan önce Başakşehir'de kafasını futbola vermesini engelledi ve bu onun için şaşırtıcı olmadı" yorumu yapılan Arda Turan'a önce Başakşehir'in rekor derecede para cezası verdiği ve devre arasında da sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Arda Turan'ın Barcelona'ya artık dönemeyeceği belirtilen analizde, "İspanya'dan gelen son haberler, sözleşmesini feshetmesinden sonra Barcelona'nın Arda'yı geri almayacağı ve takımdan göndereceği yönünde. Bu nedenle 32 yaşındaki futbolcunun kariyerinde bir sonraki adımı atması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

"EMEKLİ OLAMAYACAK KADAR GENÇ"

Son olarak Arda Turan için "Emekli olamayacak kadar genç" tanımını yapan Daily Mail, "Son milli maçına 2017 yılında çıktı ve bu sezon Türkiye'de yüksek standartta oynadı. Ancak merak edilmesi gereken şey, Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçıran ve bir anda Barcelona'ya imza atan bir futbolcuya ne olduğu. Türkiye'nin altın neslinin en yetenekli isimlerinden olan Arda Turan'ın çöküşü, böylece kanıtlanmış oldu" diyerek analizini sonlandırdı.

Haber Videosu