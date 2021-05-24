ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
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ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

NG Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 67-62 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

NG Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 67-62 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 18-14 üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip devreyi de 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 47-42 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran Fenerbahçe mücadeleyi 67-62 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da Barthel, 4. periyodun 5. dakikasında 5 faulle oyun dışında kaldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ziya Özorhon xx

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen xx 8, Raymar Morgan xxx 15, Arca Tülüoğlu x, Mahir Agva x, Semih Erden xx 6, Onuralp Bitim x, DJ Kennedy x 1, Tony Taylor xx 13, Sek Henry xx 11, M'Baye x 6, Yunus Sonsırma x 2, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Guduric xx 6, Melih Mahmutoğlu xxx 18, Quinn x, Biberovic x 2, de Colo xxx 15, Barthel x 7, Vesely xx 10, Kenan Sipahi x, Berkay Candan x, Ali Muhammed x 3, Ahmet Düverioğlu xx 6

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 18-14 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 29-23 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 42-47 (Fenerbahçe Beko lehine)

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 62 - Fenerbahçe Beko: 67 - Haberler Spor
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