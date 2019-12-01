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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 68 - Fenerbahçe Beko: 57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.

01.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:03
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 68 - Fenerbahçe Beko: 57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında , sahasında 'yu 68-57 mağlup etti.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Can Mavisu xx, Ahmet Tatlıcı xx


Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen xx 6, Yunus Sonsırma x 2, Semih Erden x 1, Onuralp Bitim x, David Kennedy xxx 16, Jordan Morgan xxx 19, Brandon Triche x 3, Tony Taylor xx 10, Amath Mbaye xx 11, Alp Karahan x, Nusret Yıldırım x, Adem Bona x


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Fenerbahçe Beko: Ergi Tırpancı x, Ekrem Sancaklı x, Melih Mahmutoğlu xx 10, Kostas Sloukas xx 11, Egehan Arna x, Derrick Williams x 3, Berkay Candan x, Ali Muhammed x 5, Ahmet Düverioğlu xx 5, Luigi Datome x 3, Joffrey Lauvergne x 5, Vladimir Stimac xx 9


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 17-15 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 35-25 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 53-45 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA
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