ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83
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ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83

26.12.2020 23:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:13
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Bahçeşehir Koleji: Thomas Earl Robinson xx 18, Erick O'Brien Green II xx 17, İsmet Akpınar xx 17, Jamal Avery Jones x 7, Peyton James Aldridge xx 5, Burak Can Yıldızlı x 7, Erkan Yılmaz x 2, Rıdvan Öncel x 2, Thomas Akyazılı x 1, Joshua Colton Owens x

Başantrenör: Zafer Aktas

Gaziantep Basketbol: Trevis JeMar Simpson xx 11, Mouhammadou Jaiteh xxx 14, Rashard Daequan Kelly x 4, Can Uğur Öğüt xxx 16, Marko Tomas xx 11, Brynton Lemar xx 11, İsmail Cem Ulusoy xx 2, Orhan Aydın Haciyeva xx 2, Muhammed Doğan Şenli x 6

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 20-23 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 37-46 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 58-65 (Gaziantep Basketbol lehine) - İSTANBUL

ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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