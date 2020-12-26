ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 Gaziantep Basketbol: 83
Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Bahçeşehir Koleji: Thomas Earl Robinson xx 18, Erick O'Brien Green II xx 17, İsmet Akpınar xx 17, Jamal Avery Jones x 7, Peyton James Aldridge xx 5, Burak Can Yıldızlı x 7, Erkan Yılmaz x 2, Rıdvan Öncel x 2, Thomas Akyazılı x 1, Joshua Colton Owens x
Başantrenör: Zafer Aktas
Gaziantep Basketbol: Trevis JeMar Simpson xx 11, Mouhammadou Jaiteh xxx 14, Rashard Daequan Kelly x 4, Can Uğur Öğüt xxx 16, Marko Tomas xx 11, Brynton Lemar xx 11, İsmail Cem Ulusoy xx 2, Orhan Aydın Haciyeva xx 2, Muhammed Doğan Şenli x 6
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 20-23 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 37-46 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 58-65 (Gaziantep Basketbol lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı