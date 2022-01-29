ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91 - Haberler Spor
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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Duhan Köyiçi xx

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam x, Sean Armandxx 20, Daniel Domonique Hamilton x 4, Malcolm Iseiah Thomas xxx 19, Metehan Akyel xx 8, Doğukan Şanlı x, Gary Browne Ramirez xxx 18, Erol Can Çinko x, Hakan Sayılı x, Peyton James Aldrıdgexxx 14

Başantrenör: Burak Gören

TOFAŞ: Emre Taşınan xx 5, Tomislav Zubcic xx 10, Kasey Juwan Shepherdxx 7, Tyler Ennis Mcintyre xxx 15, Berk İbrahim Uğurlu xxx 17, Yiğit Arslan xx 6, Jeremy Byron Jerome Simmons xx 10, Elgin Rashad Cook xx 12, Muhsin Yaşar xx 9

Başantrenör: Ahmet Arif Çakı

1. Periyot: 27-20 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 45-42 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 66-64 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91

İhlas Haber Ajansı - Spor

Alper Altuğ Köselerli, Basketbol Süper Ligi, Aliağa Belediyesi, Petkim, Spor, Haber

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