ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 TOFAŞ: 91
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Aliağa Petkim'e konuk olan TOFAŞ, rakibini 91-83 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Duhan Köyiçi xx
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam x, Sean Armandxx 20, Daniel Domonique Hamilton x 4, Malcolm Iseiah Thomas xxx 19, Metehan Akyel xx 8, Doğukan Şanlı x, Gary Browne Ramirez xxx 18, Erol Can Çinko x, Hakan Sayılı x, Peyton James Aldrıdgexxx 14
Başantrenör: Burak Gören
TOFAŞ: Emre Taşınan xx 5, Tomislav Zubcic xx 10, Kasey Juwan Shepherdxx 7, Tyler Ennis Mcintyre xxx 15, Berk İbrahim Uğurlu xxx 17, Yiğit Arslan xx 6, Jeremy Byron Jerome Simmons xx 10, Elgin Rashad Cook xx 12, Muhsin Yaşar xx 9
Başantrenör: Ahmet Arif Çakı
1. Periyot: 27-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 45-42 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 66-64 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR