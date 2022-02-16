ING Basketbol Süper Ligi - Haberler
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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Sıtkı Yıldız - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan KöyiçiSemt77 Yalovaspor: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7Frutti Extra Bursaspor:...

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor : Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7

Frutti Extra Bursaspor: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 50-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sıtkı Yıldız - Spor

Emin Moğulkoç, İlkan Karaman, Alper Özgök, Yalovaspor, Spor, Haberler

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