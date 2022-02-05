ING Basketbol Süper Ligi
AA, Emrah Oktay - Spor
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Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün ErgünBüyükçekmece Basketbol: Enes Berkay Taşkıran 7, Bruinsma 6, Crawford 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Miller 15, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mustafa Kurtuldum 4, Clyburn 5, Herun 3Darüşşafaka: Caupain 12, Olaseni 22,...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
Büyükçekmece Basketbol: Enes Berkay Taşkıran 7, Bruinsma 6, Crawford 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Miller 15, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mustafa Kurtuldum 4, Clyburn 5, Herun 3
Darüşşafaka: Caupain 12, Olaseni 22, Pineiro 13, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 9, Eren Has, Bora Yaşar 3, Ege Özçelik, Ragıp Berke Atar 8, McCullough 4, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 6
1. Periyot: 23-24
Devre: 44-42
3. Periyot: 55-71
Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 yendi.