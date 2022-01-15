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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga EdisBahçeşehir Koleji: Jones 19, Kartal Özmızrak 2, Smith 17, Dekker 10, Solomon 19, Hall 2, Muhammed Baygül 13, Oğuz Savaş 12, Berkay Candan 10, Erkan YılmazPınar Karşıyaka: Can Korkmaz 6, Taylor 13, M'Baye 25, Tyus,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

Bahçeşehir Koleji: Jones 19, Kartal Özmızrak 2, Smith 17, Dekker 10, Solomon 19, Hall 2, Muhammed Baygül 13, Oğuz Savaş 12, Berkay Candan 10, Erkan Yılmaz

Pınar Karşıyaka: Can Korkmaz 6, Taylor 13, M'Baye 25, Tyus, Colson 21, Berkan Durmaz 5, Burak Can Yıldızlı 11, Blackmon, Yunus Emre Sonsırma 9, Mahir Ağva 9

1. periyot: 23-17

Devre: 46-36

3. periyot: 63-60

Normal süre: 83-83

5 faulle çıkanlar: 42.24 Burak Can Yıldızlı (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 83-83 biten maçta Pınar Karşıyaka'yı uzatmada 104-99 mağlup etti.

Smith ve Solomon'un basketleriyle 4-0 öne geçen Bahçeşehir Koleji karşısında Can Kormaz, Taylor ve M'Baye ile sayı bulan İzmir temsilcisi, 5. dakikada 7-6 üstünlük yakaladı. Jones'un 10 sayıyla sürüklediği ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

Smith ve Oğuz Savaş'la 8-0'lık seri yakalayan ve 15. dakikayı 37-23 önde geçen Bahçeşehir Koleji, bu çeyrekte rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 46-36'lık skorla gitti.

İkinci yarıya tempolu başlayan konuk takım, Colson, Berkan Durmaz ve Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle periyodun bitimine 2 dakika 45 saniye kala skoru 58-54 lehine çevirdi. Bu bölümde toparlanan ve rakibine sadece iki sayı şansı veren Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül'ün üst üste bulduğu sayılarla son çeyreğe 63-60 üstün girdi.

35. dakikası 74-74 berabere geçilen maçta yakaladığı 6-0'lık seriyle bir kez daha öne geçen (75-80) Pınar Karşıyaka, bu üstünlüğünü koruyamadı ve bitime 12.8 saniye kala skora yeniden denge geldi: 83-83. Ev sahibi ekip, Solomon'a yapılan faul sonrasında son hücum şansını Smith ile değerlendiremeyince karşılaşmanın normal süresi 83-83 sona erdi.

Uzatmada ritmini bulan ev sahibi ekip, salondan 104-99 galip ayrıldı ve bu sezon 9. galibiyetini elde etti. Pınar Karşıyaka ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga EdisBahçeşehir Koleji: Jones 19, Kartal Özmızrak 2, Smith 17, Dekker 10, Solomon 19, Hall 2, Muhammed Baygül 13, Oğuz Savaş 12, Berkay Candan 10, Erkan YılmazPınar Karşıyaka: Can Korkmaz 6, Taylor 13, M'Baye 25, Tyus,...

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