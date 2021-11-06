ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge ŞentürkYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 2, Upson 5, Yiğitcan Turna 3, Lomazs 16, Sestina 11, Smith 23, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe 3, Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 2, Thomas...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 2, Upson 5, Yiğitcan Turna 3, Lomazs 16, Sestina 11, Smith 23, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe 3, Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı
Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 1, Mahir Ağva 4, Taylor 12, M'baye 12, Blackmon 24, Murat Göktaş, Can Korkmaz, Semih Erden 7, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 9
1. Periyot: 18-19
Devre: 36-46
3. Periyot: 59-60
ING Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 73-81 yenildi.