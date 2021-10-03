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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Polat ParlakYukatel Merkezefendi Belediyesi: Smith 11, Emircan Koşut, Hollowel 11, Lomazs 22, Sestina 4, Upson 13, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 10, Altan Erol, Yiğitcan Turna 1, Thomas Akyazılı 2, Serkan MenteşeFrutti Extra...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Smith 11, Emircan Koşut, Hollowel 11, Lomazs 22, Sestina 4, Upson 13, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 10, Altan Erol, Yiğitcan Turna 1, Thomas Akyazılı 2, Serkan Menteşe

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 10, Needham 13, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 10, Hayes 10, Metin Türen 7, Birkan Batuk, Ömer Utku Al, Milosavljevic 5, Egemen Güven, Yağızhan Selçuk, Tarık Sezgün

1. Periyot: 15-22

Devre: 32-36

3. Periyot: 55-45

5 faulle çıkan: 36.11 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Frutti Extra Bursaspor'u 74-71 yendi.

Maçın ilk periyodunu 22-15 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 36-32 üstün gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, son periyoda 55-45 önde girdi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, karşılaşmayı 74-71 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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