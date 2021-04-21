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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Serhat BükerDarüşşafaka Tekfen: Luther 25, Magette 17, Andrews 10, Doğuş Özdemiroğlu 13, Jerret 8, Sinan Güler 16, Emircan Koşut 4, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 2, Eray Akyüz, GulleyAliağa Petkim Spor: Ray...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Serhat Büker

Darüşşafaka Tekfen: Luther 25, Magette 17, Andrews 10, Doğuş Özdemiroğlu 13, Jerret 8, Sinan Güler 16, Emircan Koşut 4, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 2, Eray Akyüz, Gulley

Aliağa Petkim Spor: Ray 13, Vasiliauskas 16, Wimbush 20, Zack 7, Canberk Kuş 7, Dorukhan Engindeniz 4, Boran Güler 4, Yiğitcan Turna 3, Ege Arar 2, Deniz Çelen 2

1. Periyot: 16-21

Devre: 47-43

3. Periyot: 70-56

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen, Aliağa Petkimspor'u 99-78 mağlup etti.

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Aliağa Petkimspor, bulduğu üst üste sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Darüşşafaka Tekfen bulduğu kolay sayılarla rakibine karşılık vermesine rağmen konuk ekip, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe dışarıdan bulduğu sayılarla iyi başlayan Aliağa Petkimspor karşısında dengeyi kurmayı bilen Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıyı 47-43 önde tamamlamasını bildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kolay sayılar üreten ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda farkı 14 sayıya (70-56) çıkardı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 99-78 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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