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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: ENKAHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinAliağa Petkimspor: Vasiliauskas 15, Ray 3, Ege Arar 6, Wimbush 15, Hummer 7, Boran Güler 2, Deniz Çelen 4, Yiğitcan Turna 2, Zack 6, Canberk Kuş 2TOFAŞ: Berk Uğurlu 8, Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Zubcic 11, Simmons 5, Purcell...

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 15, Ray 3, Ege Arar 6, Wimbush 15, Hummer 7, Boran Güler 2, Deniz Çelen 4, Yiğitcan Turna 2, Zack 6, Canberk Kuş 2

TOFAŞ: Berk Uğurlu 8, Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Zubcic 11, Simmons 5, Purcell 17, Christon 9, Alihan Demir 4, Bora Satır, Mert Konuk, Muhsin Yaşar 7

1. periyot: 20-19

Devre: 37-34

3. periyot: 47-59

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 83-62 yendi.

TOFAŞ'ın 17. galibiyetini aldığı müsabakada, Aliağa Petkimspor 18. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın başında daha etkili olan TOFAŞ, Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 15-10 önde girdi. Zack, Wimbush ve Vasiliauskas'la yakaladığı 10-0'lık seriyle 20-15 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 20-19 üstün bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, farkı 6 sayıya kadar yükselttiği (31-25) periyodu, 37-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 39-37 üstünlük kuran TOFAŞ, Phillip ve Christon'un sayılarıyla 25. dakikayı 46-40 üstün geçti. Aradaki farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran TOFAŞ, periyodu 59-47 galip bitirdi.

Dördüncü periyodun başında da etkili oyununu sürdüren ve son 5 dakikaya 24 sayı farkla 76-52 önde giren TOFAŞ, müsabakayı 83-62 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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