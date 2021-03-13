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ING Basketbol Süper Ligi

13.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:30
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Kazım ÇetinDarüşşafaka Tekfen: Magette 14, Berk Demir 4, Andrews 9, Doğuş Özdemiroğlu 20, Jerrett 4, Luther 11, Gulley 11, Emircan Koşut 7, Sinan Güler 7, Eray Akyüz 3, Görkem Doğan, Erkan VeyseloğluOGM Ormanspor: Holloway...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Kazım Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Magette 14, Berk Demir 4, Andrews 9, Doğuş Özdemiroğlu 20, Jerrett 4, Luther 11, Gulley 11, Emircan Koşut 7, Sinan Güler 7, Eray Akyüz 3, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu

OGM Ormanspor: Holloway 11, Hagins 10, Kikanovic 4, Efe Ergi Tırpancı 2, Kloof 3, Yiğit Baran Sarıkaya 12, Kadir Bayram 10, Payne 7, Erol Can Çinko 6, İsmail Yiğit Yüceer 3, Mert Alemdar

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-40

3. Periyot: 60-54

Beş faulle çıkan: 38.40 Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen)

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 90-68 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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