ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 17, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 6, Kloof 9, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 11, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya 3

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 22, Blackmon 9, Johnson 12, Sadık Emir Kabaca, Alperen Şengün 23, Can Kaan Turgut 1, Furkan Haltalı 4, Ömer Yasir Küçük 6, Egehan Arna 10, Berry 5

1. Periyot: 23-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkan: 35.02 Hagins (OGM Ormanspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda OGM Ormanspor'u 92-68 mağlup etti.

Başa baş oynanan birinci periyotta birçok kez skor eşitliği sağlanırken, çeyreğin son bölümünde daha etkili olan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

Maçın 14. dakikasını OGM Ormanspor, 30-29 önde geçti. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin son bölümünde serbest atış çizgisinden ve Şehmus Hazer ile dış atışlardan bulduğu sayılarla devreye 44-39 üstün girdi.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 62-55 önde tamamladığı karşılaşmadan 92-68 galip ayrıldı.

Beşiktaş Icrypex'te Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Hagins 17, Holloway 14 sayı kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak