ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ING Basketbol Süper Ligi

31.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:26
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan KöyiçiFenerbahçe Beko: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık BiberoviçEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15, Simpson 22, Hayes 20, Can Uğur Öğüt 12, İsmail Cem Ulusoy 14, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli, Metehan Akyel, Alp Karahan

1. Periyot: 20-28

Devre: 37-52

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 39.21 Can Uğur Öğüt, 43.15 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 41.16 Perez (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, normal süresi 86-86 tamamlanan maçta Fenerbahçe Beko'yu birinci uzatma bölümü sonunda 102-97 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Mesut Özil Serdar Aziz Mehmet Topal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Yangın İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:29:10. #1.14#
title