ING Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur YazıcıoğluOGM Ormanspor: Holloway 20, Kikanovic 19, Kidd 15, Cevher Özer, Hardy 6, Efe Ergi Tırpancı 4, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 2, Erol Can Çinko 12, Yiğit Baran Sarıkaya 2Bahçeşehir Koleji: Jones 28, Green 9, Burak...
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
OGM Ormanspor: Holloway 20, Kikanovic 19, Kidd 15, Cevher Özer, Hardy 6, Efe Ergi Tırpancı 4, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 2, Erol Can Çinko 12, Yiğit Baran Sarıkaya 2
Bahçeşehir Koleji: Jones 28, Green 9, Burak Can Yıldızlı 8, Thomas Akyazılı, Owens 5, Aldridge 3, Evans 7, Rıdvan Öncel 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-37
3. Periyot: 66-47
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji'ni 80-68 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu