ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

01.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:30
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Can MavisuEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 14, Simpson 7, Tomas 12, Can Uğur Öğüt 16, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 4, Muhammed Doğan Şenli 4OGM Ormanspor: Holloway 14, Kikanovic 21, Kidd 15, Hardy 10, Cevher Özer 14,...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 14, Simpson 7, Tomas 12, Can Uğur Öğüt 16, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 4, Muhammed Doğan Şenli 4

OGM Ormanspor: Holloway 14, Kikanovic 21, Kidd 15, Hardy 10, Cevher Özer 14, Hagins 13, Efe Ergi Tırpancı, Erol Can Çinko, Tuna Han Dikmen, Kadir Bayram

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-45

3. Periyot: 55-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 87-76 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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