İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir ile anlaştı TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir ile anlaştı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir ile anlaştı.

Göreve gelen İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yeni yönetimi ilk olarak mevcut teknik teknik direktör Murat Yoldaş ile yollarını ayırarak Osman Özdemir ile anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda teknik direktör Osman Özdemir 2 yıllık imzayı attı.

İNEGÖLSPOR BAŞARILI GÜNLERİNE DÖNECEK"İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Murat hocamızla yollarımızı ayırdık. Osman hocamızla anlaştık. İnegölspor inşallah eski başarılı günlerine dönecek. Hayırlı olsun. Gençlerimize önem vereceğiz" dedi."BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Teknik direktör Osman Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Yabancısı olmadığım bir takıma geldim. Daha önce çalıştığım takımda olmaktan mutluyum. 2 yıllık bir anlaşma sağladık. İnşallah başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. İnegölspor'un daha başarılı olabilmesi için çalışma yapacağız. Yeni bir yapılanma yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA