İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de (2) - Haberler
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İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de (2)

STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON TL CEZAResmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir diğer yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON TL CEZA

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir diğer yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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