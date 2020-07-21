Independiente del Valle'nin Atletico Mineiro'ya Attığı Goller
Bryan Cabezas ve Junior Sornoza, 2016 yılında oynanan Copa Libertadores maçında Independiente del Valle'nin Atletico Mineiro'nun 3-2 mağlup ettiği maçta attığı gollerle galibiyette başrol oynuyor.
21.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:07
Bryan Cabezas ve Junior Sornoza, 2016 yılında oynanan Copa Libertadores maçında Independiente del Valle'nin Atletico Mineiro'nun 3-2 mağlup ettiği maçta attığı gollerle galibiyette başrol oynuyor.
Kaynak: Dugout