İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama

09.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul için bakanlıklar ve İBB arasında imzalanan protokoller bulunduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterdi. "İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha" diyen İmamoğlu, "23 Haziran 2019'da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti zaten. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı bütçe görüşmesinin yapılacağı İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının ilk bileşimi öncesinde parti gruplarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

MHP, İYİ Parti, CHP gruplarını ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretler sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NDAN ULAŞTIRMA BAKANI'NA TEPKİ

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin bakanlıklar ile İBB arasında imzalanmış işbirliği protokolleri bulunduğuna ilişkin açıklamasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu, "2012, 2014, 2015, 2016 hatta 2018'de de o dönemin yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller var kurum içinde. Ama protokol deyince sayın bakan zannedersiniz ki 'imzayı attık iş bitti.' Eğer sayın bakanı bir imza kurtaracaksa ya da İstanbul bir imza mahvedecekse hiç kusura bakmasın, bu konuda da araştırma yapmamış. Sayın bakanı hep uyarıyorum araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda. Yine uyarımı yapmış olayım. Ama ne yazık ki talihsiz bir açıklama" dedi.

"HALK, 23 HAZİRAN'DA İPTAL ETTİ"

23 Haziran 2019'da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaların halk tarafından iptal edilmiş olduğunu vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

-Yeni bir dönem başladı. Yani sesini çıkarmayan ilgilenilmeyen değil yeni bir dönem başladı. O bakımdan biz 2019 23 Haziran itibari ile İstanbul'un konularına başka bir özde bakıyoruz. Toplumun faydasına mı, bu şehrin faydasına mı? O gözle baktığımızda da Kanal İstanbul ile ilgili fikrimiz nettir.

-Bu netliğimizi sayın bakan 16 milyon insan nezdinde hâlâ hissedememiş diye anlıyorum. Anlayacaktır. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar. 'Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz yapsın. Şu plan sürecini kurumunuzun şu birimi tamamlasın' diye karşılıklı protokoller var. Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği olan işler değildir.

-Bakanlık yazar ama o tebliği alan ve yorumlayan buradaki kurumlar var. Arkadaşlarım zaten gerekli cevapları yazacaklar. Niçin geçersiz olduğu ya da hangi işlemin yapılması gerektiği konusunda. Ki altını çiziyorum bakın bu tür meseleler protokol ile olmaz. Yani sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir yeri sattık, bakanlık da aldı, iş bitti. Böyle bir şey değil ki… 16 milyon insanın yaşamından bahsediyoruz. Yani bu şehri tehdit eden unsurlardan bahsediyoruz. Yine söylüyorum. İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için İBB ile protokol imzaladıklarını duyurmuştu. Bakan Turhan, projenin amacının 'daha temiz bir İstanbul' olduğunu belirtmişti.