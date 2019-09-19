İmamoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

19.09.2019 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 2'nci İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan İmamoğlu, üzerinde adının yazılı olduğu TEKNOFEST montunu giydi. Gençler ve çocuklarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması" çadırında bazı mucitlerden icatları ile ilgili bilgiler aldı.

"GENÇLERİN GELECEĞE KOŞMASI GÜZEL"

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Teknoloji güzel, geleceği görmek güzel. Gençlerin geleceğe koşması güzel. Bu deneyimi yaşamak ve onlarla hissetmek istedim. Zaten gözlerinden okunuyor. Cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar" dedi.

"İNŞALLAH BU GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Gençlerimizin gözlerindeki ışık, bizim bağımsız geleceğimizin teminatı. İnşallah bu gençlerimiz ülkemizi ileriye taşıyacak. 7'den 70'e milli teknoloji hamlesini, milli ve özgün ürünlerimizi, teknolojileri geliştirecekler. Bu vesileyle teşekkür ediyorum büyükşehir belediyesine. 56 paydaş kurumumuz vardı. Büyükşehir de destek oldu bu organizasyonun gerçekleşmesine" diye konuştu.

YERLİ HAVA ARAÇLARINI İNCELEDİ

Türkiye'nin ilk uçan aracı "Cezeri"yi inceleyen İmamoğlu, Haluk Bayraktar'dan yerli üretim icatla ilgili teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, "Cezeri"nin ardından, yine yerli üretim "Atak" helikopterini inceledi. Bu sırada gerçekleşen Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları, renkli görüntüler oluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın standına da uğrayan İmamoğlu, görevli askerlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA