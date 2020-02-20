: İmamoğlu'na açıkça soruldu: Ulaşıma yüzde 10 zam yapılsaydı İBB batar mıydı?

20.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Youtube kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' adlı programın ilk bölümüne radyo programcısı Nihat Sırdar konuk oldu.

VİDEO, TREND LİSTESİNE GİRDİ

Sırdar, ilk olarak kendi hazırladığı soruları İmamoğlu'na sorarken, programın ilerleyen bölümlerinde dinleyicilerinden topladığı soruları İBB Başkanı İmamoğlu'na iletti. Çok kısa süre içinde Youtube Trendler listesine giriş yapan video, kısa sürede yüksek izlenme yakaladı.

"ULAŞIMA YÜZDE 10 ZAM YAPILSAYDI İBB BATAR MIYDI?"

İstanbulluların en çok merak ettiği soruların yöneltildiği programda Sırdar, ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamla ilgili İmamoğlu'na "İBB yüzde 10 zam olsaydı, oluşacak zararı karşılayamaz mıydı? Yani batar mıydı?" sorusunu yöneltti.

"SÜREÇ YÖNETEBİLİRLİKTEN ÇIKIYOR"

Bu soruya "Halkımızdan özür diliyorum" diyerek yanıt vermeye başlayan İmamoğlu, "Sadece son 1 yıldaki akaryakıt artışı bile, bu zammın yüzde 15 üzerinde. Ben bunu yapmak istemezdim ama süreç yönetilebilirlikten çıkıyor. Yüzde 35 zam yapılmasaydı İBB olarak ulaşımı 3.7 milyar lira desteklememiz lazımdı ki ulaşım yürüsün. Zamla bu 2.3 milyar liraya düşüyor. Bu da hizmetin sürdürülebilmesi için" ifadelerini kullandı.

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