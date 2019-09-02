İmamoğlu: İSPARK'ta zam yok, sistem hatası nedeniyle oluşan fazla tahsilatlar iade edilecek

02.09.2019 13:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'la ilgili bir zam kararı olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Bu zam kararı değil. Bir finansal düzenleme. 60 binin üzerinde indirimli yararlanan araç sayısı var. Tümünü elden geçireceğiz. Sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili varsa vatandaşların fazla tahsilatları iade edilecektir. " dedi.

İmamoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"18 MİLYON ZARARI VAR"

"Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır zarar etmiyor denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, 'Tespit edilsin' dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin.

"AYDA 2-3 MİLYON ZARAR EDİYOR"

Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ın neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor.

VATANDAŞIN FAZLA TAHSİLATLARI İADE EDİLECEK

Bir zam çalışması elbette olacaktır. Şu an itibarıyla yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili varsa vatandaşların fazla tahsilatları iade edilecektir."